РИАМО - 28 дек. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили нарушение земельного законодательства РФ на сельхозучастке площадью 15,6 гектара, его владельцем является ЗАО «Загорская птицефабрика» Сергиево-Посадского района, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В результате проверки установлен факт невыполнения обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», – отмечается в сообщении.

Собственника вышеуказанного земельного участка привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не оплатил.

«За неуплату штрафа в срок, управлением Россельхознадзора в отношении ЗАО «Загорская птицефабрика» составлен протокол об административном правонарушении по части 1, статьи 20.25 КоАП РФ», – подчеркивается в материале.

Материалы дела направлены в судебный участок № 233 Сергиево-Посадского судебного района для принятия решения.

«Решением мирового суда ЗАО «Загорская птицефабрика» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 800 тысяч рублей», – заключается в сообщении.