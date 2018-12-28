РИАМО - 28 дек. Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении «Российских железных дорог» (РЖД) и Федеральной пассажирской компании (ФПК), говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Москве.

Основанием для возбуждения дела послужили сведения о систематическом уклонении монополистами от исполнения обязательств по экипировке вагонов контрагентов твердым топливом в пути следования в целях обогрева.

«По законодательству экипировка вагонов уже включена в тариф на услугу перевозки грузобагажа в составе поездов дальнего следования. УФАС рассмотрит не только случаи уклонения монополистов от установленной обязанности, но и обоснованность расчетов за услуги по перевозке», – отмечается в материале.

В настоящее время управление привлекло к делу в качестве заинтересованного лица «Почту России». Интересы компании также могли были ущемлены бездействием монополистов.

«Неоказанная услуга РЖД и ФПК может не просто ущемлять экономические интересы контрагентов, но еще и создавать опасность для жизни и здоровья их сотрудников, сопровождающих грузовые отправления в пути следования», – подчеркнул руководитель Московского УФАС Армен Ханян.