РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 дек. Поликлиники в Королеве будут работать в особом режиме в новогодние праздники, 1, 2, 5, 7 и 8 января в медучреждениях выходные дни, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель горбольницы.

«Королевские поликлиники будут работать по измененному расписанию в период новогодних каникул. 31 декабря, а также 3, 4 и 6 января городские поликлиники будут работать с 8:00 до 13:00, детская поликлиника №1 на улице Карла Маркса, дом №5 будет работать в эти дни с 9:00 до 14:00. Вызвать врача на дом в любой поликлинике можно будет с 8:00 до 13:00», – сказал собеседник агентства.

Поликлиники будут закрыты 1, 2, 5, 7 и 8 января, с 9 января они начнут работать в обычном режиме.

На прием в женскую консультацию филиала «Костинский» можно прийти 2 января с 9:00 до 13:00, в филиале «Юбилейный» женская консультация будет работать 3 января с 9:00 до 13:00, в Королевском родильном доме – 3 и 5 января с 9:00 до 13:00.