РИАМО – 28 дек. За весь период метеонаблюдений 2019-й может стать самым теплым годом, 2018 год стал четвертым среди самых теплых, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«По климатическим моделям, следующий год может стать самым теплым в целом по глобусу за всю историю наблюдений», - сказал Вильфанд.
Нынешний год - четвертый в ранге самых теплых, уточнил Вильфанд.
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