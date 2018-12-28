РИАМО – 28 дек. За весь период метеонаблюдений 2019-й может стать самым теплым годом, 2018 год стал четвертым среди самых теплых, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По климатическим моделям, следующий год может стать самым теплым в целом по глобусу за всю историю наблюдений», - сказал Вильфанд.

Нынешний год - четвертый в ранге самых теплых, уточнил Вильфанд.

2018 год запомнится москвичам хорошей погодой>>