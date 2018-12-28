РИАМО - 28 дек. За текущий год на территории Подмосковья появились 68 новых автобусных маршрутов, на 53 из них население обслуживают по льготным тарифам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 2018 году было открыто 53 так называемых «социальных» маршрутов, что в 1,5 раза превышает показатель за последние три года. Еще 15 новых маршрутов было запущено от новых жилых комплексов до станций Московского метрополитена по нерегулируемым тарифам. Новые маршруты появились в городских округах Балашиха, Домодедово, Химки, Чехов, Подольск, в Серпуховском районе», – сказал зампред правительства Московской области Игорь Тресков.

Транспортная доступность улучшена для 1 миллиона жителей региона.

«В этом году маршрут №365 «Чехов – Чепелево – Москва (метро «Южная»)», обеспечивающий транспортную доступность городского округа Чехов с Москвой, стал обслуживаться по регулируемым тарифам с предоставлением льгот – добавляется в материале.

Также новый маршрут №50 «Серпухов – Рудаково» связал населенные пункты Серпуховского района с городом Серпухов. В Подольске к новому микрорайону Кузнечики запустили льготный маршрут №21 «станция «Подольск» – улица Академика Доллежаля дом 19.

В 2019 году планируется перевести на регулируемый тариф еще порядка 50 маршрутов. Возможность льготного проезда получат более 700 тысяч жителей Московской области.