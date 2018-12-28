РИАМО - 28 дек. Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и запрещает ее производство и оборот в стране, сообщает Газета.ru.

«В соответствии с новыми поправками в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, «сухим алкоголем» будет считаться пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта», – отмечается в сообщении.

Исключения будут отдельно указаны в списке, одобренном российским правительством.

Правительство России одобрило проекты законов о запрете производства и оборота сухого алкоголя в сентябре.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство намерено защитить отечественный рынок от импорта порошкового алкоголя путем запрета его производства и продажи. Эксперты считают подобные меры превентивными, так как порошковый алкоголь в стране не представлен и сегодня его практически невозможно найти на прилавках российских магазинов.

Сейчас порошковый алкоголь легально продается в ряде стран, в том числе в США, Германии, Нидерландах и Японии.