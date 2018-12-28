РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. Единая служба заказчика и центр торгов подмосковного Красногорска неправомерно отклонили заявку ООО «Элизар» на участие в электронном аукционе, сообщается на сайте Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

В Московское областное УФАС России поступила жалоба от ООО «Элизар» на действия МКУ «Единая служба заказчика городского округа Красногорск» и МКУ «Красногорский центр торгов». Компания сообщила, что организаторы неправомерно отклонили заявку на участие в электронном аукционе на выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Элизар» обоснованной», – говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России выдало МКУ «Единая служба заказчика городского округа Красногорск» и МКУ «Красногорский центр торгов» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.