РИАМО - 28 дек. В Москве в новогоднюю ночь ожидается повышение температуры с минус 10 до минус 5 градусов, а давление понизится на 15 миллиметров ртутного столба, сообщил журналистам в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода в новогоднюю ночь будет лучше, чем в прошлую новогоднюю ночь. Напомню, что декабрь (в 2017 году – ред.) был дождливый, в первых числах января (2018 года – ред.) наблюдалась дождливая погода. Устойчивый снежный покров установился после Рождества», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в этом году ситуация другая.

«Снега избыток, это радует. В новогоднюю ночь - с первых часов нового года будет понижаться давление, и повышаться температура. Давление упадет на 15 миллиметров, в новогоднюю ночь повышение от (минус – ред.) 10 градусов до 5 градусов к утру. Днем 1 января минус 3-8 градусов, снежок», - уточнил Вильфанд.

По его словам, сейчас в Москве высота снега - от 26 до 31 сантиметра, по области до 34 сантиметров. Достаточно однородный режим погоды в ближайшие три дня, днем минус 5-6 градусов, ветер — 5-10 метров в секунду.

При этом 2 и 3 января минус 1-6 градусов; ночью минус 6-8 градусов.

«Четвертого января, по нашим предварительным прогнозам, распространение области высокого давления, начнет понижаться температура - от (минус – ред.) 4 до 9 градусов. Перед Рождеством понижение, ночью (минус – ред.) 8-13 градусов, днем (минус – ред.) 5-8 градусов», - уточнил синоптик.