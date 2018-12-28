РИАМО - 28 дек. Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий ограничение на предельную сумму долга по потребительским кредитам, а также вводящий запрет на взыскание долгов «черными кредиторами», сообщает Газета.ru.

Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с положениями документа, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита (срок возврата которого не превышает года) будет ограничиваться поэтапно», – уточняется в сообщении.

Например, до 1 июля 2019 года максимальная сумма всех платежей по потребительскому кредиту (выданному после вступления закона в силу) не должна будет превышать более, чем в 2,5 раза сумму предоставленного кредита, до 1 января 2020 года – в два раза, а с 1 января 2020 года – в 1,5 раза.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования, за исключением пунктов 2 и 3, которые вступят в силу с 1 июля 2019 и 1 января 2020 года.

В ряде стран также законодательно ограничена долговая нагрузка. Так, в Литве максимальная долговая нагрузка ограничена 40% от дохода семьи, в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%. В Канаде максимальная нагрузка 42%, однако только для ипотечных кредитов. В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%. Это важный механизм защиты потребителя от проблем, связанных с невозможностью погасить взятые на себя обязательства.