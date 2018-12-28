РИАМО - 28 дек. Жители подмосковной Электростали жалуются через сервис «Яндекс.Район» на зарево от работающих на окраине города теплиц, которое настолько яркое, что мешает спать по ночам.

По словам жителей, теплицы ярко освещаются круглые сутки. В темноте от них исходит свет, который отражается от облаков и образует огромное желтое пятно на небе. Зарево видно далеко за пределами агрокомплекса.

«Достало, что ночью, как днем! Может, кому-то и нравится спать при включенном свете, но очень многим жителям ближних домов точно это не нравится!» - написала Ирина.

Пользователь cot.eshckin2014 опасается, что с расширением тепличного производства в Электростали светового загрязнения по ночам станет еще больше. Также он посетовал, что городские дворы и улицы, в отличие от теплиц, освещаются весьма скудно.

«Там - зарево в полнеба, а во дворах вечером - хоть глаз коли», - написал cot.eshckin2014.

Среди пользователей нашлись также те, кто не видит проблемы в ярком свете от теплиц. Недовольным они предложили задергивать шторы.

В городском округе Электросталь в 2017 году началось возведение агропарка Victoria Industrial Park. За восемь месяцев на участке на окраине города была построена первая очередь универсального тепличного комплекса по непрерывному выращиванию овощей «Агрокомплекс Иванисово». Первый урожай в теплицах сняли в январе 2018 года.

Площадь тепличных комплексов первой очереди составляет 20,4 гектара. На действующем агрокомплексе трудятся 512 человек. В августе в агропарке началось строительство фермы по выращиванию шампиньонов.

РИАМО обратилось за комментарием в ООО «Агрокомплекс «Иванисово». В официальном ответе компании отмечается, что теплицы построены в соответствии с нормами по искусственному освещению. По бокам теплицы закрыты агротканью, которая препятствует излучению, свет исходит только вверх.

«Зарево, о котором сообщают люди, становится более видимым в облачную погоду, поскольку свет сильнее отражается низкими облаками. Данный фактор является неотъемлемым элементом жизни в городе наряду с уличным освещением, подсветкой рекламных конструкций и другой городской иллюминацией», - добавили в компании.

Также в компании пояснили, что освещение теплиц не круглосуточное - оно отключается в 18:00 и включается после полуночи и делается это для комфорта горожан. Зимой технология выращивания овощей не позволяет сократить период освещения. Тем не менее в ООО «Агрокомплекс «Иванисово» пообещали принять дополнительные возможные меры светозащиты при запуске следующих зданий тепличного комплекса.