РИАМО - 28 дек. В праздничные новогодние дни «Мосгаз» перейдет на круглосуточную работу, для удобства жителей столицы, которым нужно будет отремонтировать неисправное газовое оборудование, сервис предприятия также организует дежурство, говорится в сообщении пресс-службы городского департамента ЖКХ.

«В этот период (праздники - ред.) предприятие будет работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, обеспечено оперативное взаимодействие со смежными организациями КГХ, оперативным отделом департамента ЖКХ, столичными главками МВД и МЧС. В праздничные дни на ежедневном круглосуточном дежурстве будут находиться 23 дежурные бригады и 54 единицы специализированной техники управления аварийно-восстановительных работ АО «Мосгаз», — говорится в сообщении.

Для удобства москвичей, желающих отремонтировать неисправное газовое оборудование, подключить газовые приборы или выполнить переделку газовой разводки, службой сервиса «Мосгаза» организовано дежурство в выходные и праздничные дни. Заявку можно подать на официальном сайте АО «Мосгаз» или по телефону (495) 660-20-01. Специалисты будут работать с 8 до 17 часов 3, 4, 5 и 6 января 2019 года.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников сотрудники «Мосгаза» провели профилактику горелок Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и Огня Памяти и Славы на Поклонной горе.

«По традиции к этой работе привлекаются только лучшие слесари предприятия, имеющие высокую профессиональную квалификацию и большой опыт работы. Плановая профилактика проводится ежемесячно, но она обязательна и накануне государственных праздников: специалистам необходимо убедиться в надежности и исправности всех элементов газогорелочного оборудования», — добавляется в сообщении.

Профилактику провели 26 декабря. В ходе процедуры пламя Вечного огня перенесли на временную горелку, а перед этим по традиции от огня зажгли свечу. Звезду мемориального ансамбля приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников, форсунки и другие элементы горелок проверили на работоспособность. Три таких уникальных запальника обеспечивают трехкратное резервирование стабильного горения пламени в любую погоду. По завершении профилактики, занявшей около сорока минут, звезду мемориала и пламя вернули на место.

«Мосгаз» обслуживает газогорелочное устройство Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата с 1967 года. Огонь Памяти и Славы на Поклонной горе перед зданием Центрального музея Великой Отечественной войны был зажжен 30 апреля 2010 года от мемориала Неизвестному Солдату в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне.