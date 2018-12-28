РИАМО - 28 дек. Президент России Владимир Путин подписал документ, который позволяет водителям оплачивать штрафы со скидкой даже после истечения 20-дневного срока с момента вынесения, но при одном условии: постановление о нарушении пришло с опозданием, сообщается на сайте kp.ru.

На сегодняшний день, если водитель получил постановление о нарушении ПДД после 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к ответственности, то он обязан оплатить полную сумму штрафа. Поправки к закону дают возможность продлить возможность оплатить штраф со скидкой в 50%.

«Указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», говорится в документе. Для продления срока необходимо подать соответствующее ходатайство», – уточняется в поправках к федеральному закону.

В документе добавляется, что ходатайство можно подать только в случае, если копия постановления о назначении штрафа, отправленная по почте, поступила в адрес водителя после 20 дней с момента вынесения постановления.