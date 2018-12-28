РИАМО - 28 дек. Церемония прощание с хоккеистом «Спартака» Евгением Зиминым состоится в Москве 29 декабря, сообщается в Twitter-аккаунте ХК «Спартак».

В пятницу в возрасте 71-го года скончался нападающий сборной СССР по хоккею и столичного «Спартака» Евгений Зимин.

«Прощание с Евгением Зиминым состоится 29 декабря в 11:30 в Николо-Архангельском крематории», – говорится в сообщении.

Зимин выступал в основном составе «Локомотива» с 16 лет. Позже хоккеиста заметил главный тренер «Спартака» Всеволод Бобров, который пригласил игрока в свою команду.

Зимин выступал за красно-белых с 1965 по 1974 год и стал дважды чемпионом СССР. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 году. Является автором первой шайбы в знаменитой «Суперсерии-72».