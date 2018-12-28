РИАМО - 28 дек. Тепло в 2018 году стояло долго, в целом москвичи запомнят, что в 2018-м была хорошая погода, осадков в то же время выпало меньше нормы, сообщил журналистам в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Для москвичей год запомнится очень хорошей погодой. Февраль был снежным, своевременно наступила весна. Теплое время года длилось долго. Превышение температуры над 15-градусной отметкой. Этот период длился с 30 апреля по 22 сентября, исключая несколько дней в июне», - сказал Вильфанд,

Он добавил, что летом температура была выше на 2 градуса, но только три дня в Москве температура превышала 30-градусную отметку, в течение 47 дней температура держалась в пределах 20-25 градусов.

Осадков выпало меньше нормы.