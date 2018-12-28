РИАМО - 28 дек. Собственника земельного участка в Клину оштрафовали на 400 тысяч рублей за запустение владений, проверка выявила факт невыполнения мероприятий по охране почв от ветровой и водной эрозии, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Суд оштрафовал собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Московской области за неуплату в срок штрафа, назначенного Россельхознадзором

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения, площадью 26,2 гектара, расположенном в Клинском районе Московской области. Участок принадлежит на праве собственности ООО «Маяк»», – отмечается в сообщении.

В результате проверки выявили факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

«Часть земельного участка, площадью 2,6 гектара, зарастает древесно-кустарниковой и сорной растительностью», – добавляется в материале.

За выявленные нарушения ООО «Маяк» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.

«Однако в установленный срок штраф не был оплачен», – подчеркивается в сообщении.

За неуплату штрафа в срок, управлением в отношении ООО «Маяк» составлен протокол об административном правонарушении по части 1. статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела направлены в судебный участок № 76 Клинского судебного района Московской области для принятия решения.

«Решением мирового суда ООО «Маяк» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», – заключается в материале.