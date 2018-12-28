РИАМО – 28 дек. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об отдельном содержании террористов в местах лишения свободы, сообщает Газета.ru.

«Законом расширяется перечень опасных преступлений, за совершение которых лицу в исправительном учреждении назначается отбывание части наказания отдельно от других», – отмечается в материале.

Закон направлен на противодействие распространению экстремизма и предотвращение вербовки террористами.

Ранее осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности могли отбывать наказание в исправительных колониях общего, строгого и особого режима.

«В таких условиях они могут общаться со значительным числом лиц, поэтому в среде осужденных сохраняется возможность распространения экстремистской идеологии и вербовки в ряды террористических организаций», – добавляется в сообщении.