РИАМО - 28 дек. Остановочный пункт трех маршрутов автобусов до подмосковных Химок и Долгопрудного перенесен от станции метро «Речной вокзал» к станции «Ховрино», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 28 декабря конечный остановочный пункт трех смежных межрегиональных маршрутов №368 «станция «Долгопрудная» – Москва (метро «Речной вокзал»)», №344 «Химки (платформа «Левобережная») – Москва (метро «Речной вокзал»)», №344к «Химки (платформа «Левобережная») – Москва (метро «Речной вокзал»)», следующих в Москву, перенесен от станции метрополитена «Речной вокзал» к метро «Ховрино»», – отмечается в сообщении.

Данные маршруты изменят схему движения и больше не будут ходить до станции метро «Речной вокзал».

«Перенос конечного остановочного пункта автобусных маршрутов введен по решению правительства Москвы в связи с завершением работ по обустройству необходимой инфраструктуры на транспортно-пересадочном узле «Ховрино»», – дополняется в материале.

В четверг в столице открыли новый транспортно-пересадочный узел «Ховрино» с пешеходным переходом через Октябрьскую железную дорогу, а через несколько недель там откроется современный автовокзал «Северные ворота».