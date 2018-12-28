РИАМО - 28 дек. Для обеспечения надежного снабжения потребителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой «Мосэнерго» и МОЭК перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-служб компаний.

«Электростанции «Мосэнерго» несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом возможного понижения температуры наружного воздуха», – уточняется в материале.

На ТЭЦ «Мосэнерго» сформированы необходимые запасы резервного топлива. В филиалах компании организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Накануне праздников проведено дополнительное тестирование системы оповещения в случае возникновения аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций.

«В ПАО «МОЭК» в период новогодних праздников вводится режим повышенной готовности. Организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников аппарата управления и эксплуатационных филиалов ПАО «МОЭК», оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей, в круглосуточном режиме осуществляется работа аварийных служб», – уточняется в сообщении.

Также в режиме повседневной деятельности обеспечено взаимодействие с службами ГУ МЧС РФ по Москве, в постоянной готовности находятся собственные профессиональные подразделения спасателей. В праздничные дни будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом эксплуатационных подразделений.

В случае необходимости проведения срочных работ круглосуточное дежурство несут 35 аварийно-ремонтных бригад. Обеспечена готовность парка техники: четыре передвижные бойлерные установки, 277 единиц аварийно-ремонтной техники, в том числе 210 аварийно-ремонтных машин (из них 110 – с передвижными дизельными электростанциями), 18 экскаваторов и семь автокранов.

Оперативный персонал компаний прошел необходимое обучение при действиях в случае возникновения нарушения теплоснабжения. На производственных объектах компаний регулярно проходят совместные противоаварийные тренировки, в ходе которых отрабатываются действия оперативного и диспетчерского персонала «Мосэнерго» и «МОЭК» при ликвидации нарушений теплоснабжения.

«В период отопительного сезона, в том числе при наступлении холодов, жителям города особенно необходимо соблюдать осторожность: не приближаться к местам парения при обнаружении их на улице, удалиться на безопасное расстояние; не наступать в горячую воду, вытекающую на поверхность земли или дорожно-уличную сеть, предупреждать окружающих о возможной опасности и принимать все возможные меры по недопущению к месту происшествия детей», – поясняется в материале.

Жителям рекомендуют незамедлительно сообщать о происшествиях по горячей линии МОЭК +7(495)539-59-59, оставить обращение на клиентском сайте МОЭК https://online.moek.ru/ask-question/hot-question или обратиться в службу «112».