РИАМО - 28 дек. В Москве в связи с продлением сроков строительства участка метрополитена от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская» с 1 января ограничат движение для автомобилистов, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок: Дмитровское шоссе то дома 96, корпус 2 до дома 96, корпус 1. Период с 1 января 2019 года по 1 сентября 2020 года круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Особенностью станет то, что три полосы будут с организацией перепуска движения.