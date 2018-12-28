РИАМО - 28 дек. Самым дорогим авиабилетом в новогодние праздники оказался билет на перелет в обе стороны из российской столицы в Кейптаун, который обошелся москвичу почти в 250 тысяч рублей, в то же время самым дорогим билетом на поезд стал билет из Канска в Москву, сообщил РИАМО специалист сервиса путешествий Tutu.ru.

«В топ-10 самых дорогих маршрутов на новогодние даты попали в основном билеты с перелетом бизнес-классом. Дороже всего туристам обошлись билеты из Москвы в Кейптаун (ЮАР). За перелет один путешественник в обе стороны отдал почти 250 тысяч рублей. На второй позиции Москва — Женева. За авиабилет в одну сторону пассажир заплатил около 200 тысяч рублей. Кстати, маршрут Москва — Женева оказался самым популярным направлением для дорогого отдыха», - сказал собеседник агентства.

Большая часть путешественников, которые потратили на билет несколько десятков тысяч рублей, отправятся в путешествие из Москвы. Восемь из 10 самых дорогих авиаперелетов были из столицы.

Самым дорогим билетом на поезд стал билет из Канска в Москву, за поездку в вагоне класса люкс было заплачено 30 тысяч рублей.

«Чуть меньше, 29 тысяч рублей, отдал за билет в Москву путешественник из Биробиджана. На третьем месте — ж/д билет из Иркутска в Москву (28 тысяч рублей в вагоне класса люкс)», - добавил собеседник агентства.