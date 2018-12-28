РИАМО – 28 дек. С прошлого года в Московской области выявлено более 5 тысяч фактов незаконной регистрации коммерческих организаций на подставных лиц, которые числится руководителями десятка или сотни фирм, сообщает ТАСС.

«В результате проводимой совместно с Росфинмониторингом, налоговой службой и правоохранительными органами работы с прошлого года выявлено свыше 5 тысяч фактов незаконной регистрации коммерческих организаций на подставных лиц, большинство из которых являются так называемыми массовыми руководителями. Это те случаи, когда один гражданин числится руководителем десятка, а то и сотни фирм одновременно», - сказал прокурор Московской области Алексей Захаров.

Он уточнил, что в органы предварительного расследования направлено более 200 материалов прокурорских проверок для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконное образование юридического лица», «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

По словам Захарова, ведется системная работа по исключению фиктивных организаций из Единого реестра юридических лиц.

«При этом мы ориентируемся не только на пресечение деятельности таких фирм, но и на выяснение — кому и зачем нужно их создание», - добавил Захаров.