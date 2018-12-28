РИАМО - 28 дек. В текущем году в новой Москве достроили два проблемных жилищных комплекса, ключи от своих квартир получили свыше 1,2 тысячи семей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«С начала текущего года полностью достроены и введены в эксплуатацию два проблемных объекта. Это ЖК «Ново-Никольское» и ЖК «Тройка» в новой Москве», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В апреле эксплуатацию был введен ЖК «Тройка» по адресу: Троицк, улица Текстильщиков, владение Е-42, где было заключено 402 договора участия в долевом строительстве (ДДУ).

В декабре были полностью достроены и введены многоэтажные дома и таунхаусы в ЖК «Ново-Никольское» по адресу: поселок Первомайское, деревня Ивановское. Там граждане заключили 864 ДДУ.

При следующей актуализации дорожной карты по осуществлению мер по решению проблем граждан (конец марта 2019 года - ред.) объект будет из нее исключен.

В настоящее время определены механизмы, которые позволят исполнить обязательства перед всеми дольщиками Москвы. Разработанные схемы по каждому объекту подробно прописаны в дорожной карте.

«Некоторые объекты планируется достроить силами существующих застройщиков или привлекая новых инвесторов. Некоторые – одни из самых сложных проектов – за счет бюджетных средств города. По объектам, которые по тем или иным причинам невозможно достроить, городом предоставляются квартиры из существующего фонда и будет строиться компенсационное жилье», – пояснила Пятова.