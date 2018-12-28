РИАМО - 28 дек. Новый транспортно-пересадочный узел «Ховрино» с пешеходным переходом через Октябрьскую железную дорогу открыли в четверг в столице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Как отметил мэр города Сергей Собянин, создание ТПУ является одним из важнейших мероприятий по развитию транспортной системы Москвы. В основном, модернизируются существующие пересадочные узлы.

«Но иногда условия позволяют создать новый ТПУ с чистого листа, изначально предусмотрев в нем максимум удобств для пассажиров. Например, здесь в Ховрине мы создаем новые ворота Москвы для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, прибывающих в город по трассе Москва – Санкт-Петербург и по Октябрьской железной дороге», – сказал Собянин.

Он добавил, что уже работает станция метро «Ховрино», а через несколько недель откроется современный автовокзал «Северные ворота» и новая железнодорожная платформа «Ховрино-2».

«Кроме того, сегодня мы открываем долгожданный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу. Благодаря ему жители Западного Дегунина смогут экономить до 40 минут в день на поездках в центр города и обратно», – подчеркнул мэр.

Создание ТПУ «Ховрино» было начало в 2017 году после открытия одноименной станции метро и должно быть завершено в 2020 году.

Предполагается, что ТПУ примет на себя основной поток пассажиров, отправляющихся или приезжающих в/из аэропорта «Шереметьево» наземным общественным транспортом, будет выполнять функции перехватывающего паркинга для автомобилей, следующих в столицу по трассе Москва - Санкт-Петербург.

Также данный ТПУ станет конечной станцией для междугородних и международных автобусных маршрутов, прибывающих из Финляндии, Белоруссии, Украины, Молдавии, стран Прибалтики, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Ярославля, Ржева, Осташкова, Торопца и других российских городов, станет пересадочной станцией на метро для пассажиров пригородных поездов ОЖД.

В состав ТПУ войдут одноименная станция Замоскворецкой линии метро, платформа «Ховрино-2» Октябрьской железной дороги, Международный автовокзал «Северные ворота», отстойно-разворотная площадка общественного транспорта со зданием конечной станции, капитальный и плоскостной перехватывающие паркинги, пешеходные мосты через железнодорожные пути в район Западное Дегунино.

Строительство основных технологических объектов ТПУ (метро, автовокзал, ОРП) осуществляется за счет бюджета Москвы. Строительство платформы «Ховрино-2» ведется силами ОАО «РЖД» и должно быть закончено в 2020 году.

На прилегающей к ТПУ территории за счет инвестора идет строительство многофункциональных жилых комплексов с необходимой инфраструктурой, включая два детских сада на 50 мест каждый, объекты общественно-делового назначения и подземные гаражи на 1,2 тысячи машино-мест.