РИАМО (СТУПИНО) – 28 дек. В подмосковном Ступине травматологи одновременно выполнили три оперативных вмешательства пациенту с тяжелыми травмами после ДТП, сообщил Ступинскому информагентству заведующий травматологическим отделением СЦРКБ Заур Сулумов.

«Мужчина экстренно поступил в больницу после ДТП, в результате которого получил тяжелую сочетанную травму. У 56-летнего пострадавшего были диагностированы оскольчатый перелом обеих бедренных костей, перелом костей левого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма и травматический шок. Три врачебных бригады выполнили малоинвазивный остеосинтез бедер титановыми штифтами с блокированием и фиксацию перелома предплечья титановой пластиной. Операции длились около двух часов», – сказал Сулумов.

По данным информагентства, благодаря удачно проведенному оперативному вмешательству пациент ожидает скорой выписки.