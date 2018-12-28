РИАМО - 28 дек. В 2018 году в столице провели благоустройство в более чем в 1,5 тысячах дворах на средства, полученные от платных парковок, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«В 2018 году префектуры округов Москвы получили порядка 4,2 миллиарда рублей от платных парковок. На эти деньги было проведено благоустройство придомовых территорий более чем в 1,5 тысячах дворов Москвы», – говорится в сообщении.

В различных районах столицы на средства от парковок обустроили детские и спортивные площадки, провели озеленение дворов, организовали парки и скверы, отремонтировали дороги, тротуары и бордюры. Кроме того, были проведены работы по улучшению доступности к объектам городской среды для маломобильных граждан.

Ежегодно деньги от оплаты парковок направляются в управы районов, при этом каждый житель может принять участие в выборе объектов для благоустройства. Сделать это можно двумя способами: обратившись к муниципальным депутатам или проголосовав на портале «Активный гражданин». Подробную информацию о запланированных работах и итогах благоустройства управы публикуют на своих сайтах.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).