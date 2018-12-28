РИАМО - 28 дек. Самым загруженным днем для железнодорожных вокзалов столицы станет 30 декабря, среди вокзалов самым загруженным в новогодние праздники окажется Казанский, сообщили РИАМО эксперты онлайн-сервисов для организации путешествий.

«Самой популярной датой отправления в конце 2018 года стало 30 декабря. В этот день отправятся в поездку 25% пользователей, купивших билеты через OneTwoTrip. Чуть менее популярно 29 декабря: этот день для поездки на поезде выбрали 22% клиентов», - сказал представитель онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Он добавил, что самым загруженным в предновогодние дни московским вокзалом стал Казанский. Треть всех пассажиров (32%), отправляющихся из столицы в предновогодние дни, уезжают именно оттуда.

В онлайн-сервисе для организации путешествий Tutu.ru также самыми загруженными днями назвали 29 и 30 декабря.

«Самое «горячее» время — 29 и 30 декабря. В эти два дня в дорогу отправляются по 20% пассажиров от всех людей, выезжающих в предпраздничные дни. 30 декабря в дорогу отправляются около 20,4% людей, купивших билеты через наш сервис, 29 декабря - около 20,1% людей», - отметил собеседник агентства.

В Tutu.ru самым загруженным вокзалом Москвы в праздничные дни также назвали Казанский, с него в дорогу отправятся 28% покупателей билетов. Также в тройку лидеров вошли Курский и Ленинградский вокзалы, с которых отправятся 19,8% и 14,4% людей, купивших билеты через сервис.