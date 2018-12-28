РИАМО – 28 дек. Реабилитацию реки Пахры в рамках проведения мероприятий по улучшению экологической ситуации в Подольске начнут в 2021 году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«Важной составляющей в оздоровлении окружающей среды является экологическая реабилитация Пахры. В соответствии с госпрограммой в 2019 году запланировано разработать проектную документацию и получить положительное заключение Мособлгосэкспертизы, а в 2021 году начать основную работу по реабилитации Пахры», – сказал Пестов.

Он отметил, что для экологической реабилитации намечен участок длиной около 9 километров от места впадения в нее реки Мочи до плотины в 450 метрах выше по течению от моста Курской железной дороги. Здесь проведут комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий.

По словам Пестова, мероприятия по улучшению экологии в Подольске проводятся регулярно.

«С целью уменьшения нагрузки на окружающую среду в Подольске в последние годы снижены автомобильные выбросы за счет построенного путепровода через железную дорогу Курского направления МЖД в районе станции «Кутузовская», автомобильной дороги «Южный обход Подольска», организации в городе троллейбусного движения. Регулярно проводятся месячники по благоустройству, выявляются и ликвидируются несанкционированные свалки мусора, проводятся мероприятия по очистке береговой зоны рек и водоемов, уделяется внимание модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения. Ежемесячно вовлекается во вторичный оборот более 500 тонн картона и макулатуры», – добавил Пестов.