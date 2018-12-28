РИАМО – 28 дек. С 1 января 2019 года на автобусных маршрутах №11 и №15 в Подольске будут предоставляться социальные льготы при оплате проезда, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Николай Пестов.

«Муниципальные маршруты Подольска №11 «Станция «Подольск» – Сады ЖБК», №15 «Платформа «Кутузовская» - улица Академика Доллежаля, дом 19 были согласованы к включению в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам. С 1 января 2019 года на данных маршрутах будут предоставляться все социальные льготы при оплате проезда», – сказал Пестов.

Кроме того, с 1 января 2019 года в Подольске внесут изменение в схему движения троллейбусов. Троллейбусному маршруту №1К «Станция «Подольск» – улица Академика Доллежаля» присвоен №5.