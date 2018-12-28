РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 дек. Отделения многофункционального центра (МФЦ) Балашихи не будут оказывать государственные и муниципальные услуги с 31 декабря по 8 января, сообщается на официальном сайте МФЦ Балашихи.

«Уважаемые заявители! В связи с новогодними праздниками в режим работы МФЦ внесены изменения. С 31 декабря по 8 января у отделений многофункционального центра Балашихи нерабочие дни. Прием документов у заявителей и выдача результатов государственных и муниципальных услуг осуществляется по 29 декабря», – говорится в сообщении.

29 декабря и 9 января отделения МФЦ будут работать полный рабочий день с 08:00 до 20:00.