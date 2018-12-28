РИАМО – 28 дек. На набережной вдоль реки Пахры в парке имени Талалихина в Подольске обустроят пляж, зоны для прогулок, активного и пассивного отдыха, а в перспективе откроют маршрут речного трамвая, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Николай Пестов.

«Сегодня площадь парка (имени Талалихина – ред.) около 28 гектаров. Однако благоустроенная активная зона с развитой сетью аллей, дорожек, газонов и клумб составляет не более 8 гектаров. Остальная территория требует усилий и средств», – сказал Пестов.

Согласно проекту реконструкции, территорию парка имени Талалихина планируют поделить на отдельные зоны: лесопарковую, прогулочную, спортивно-оздоровительную, для детского отдыха, массовых мероприятий, парковых аттракционов, административно-хозяйственных и досуговых объектов.

«Прежде всего требуется привести в порядок набережную вдоль реки Пахры (прогулочная зона и зоны неактивного отдыха) и функциональные зоны для подвижного отдыха, пляж. Концепция парка предусматривает места для причалов. На этом же этапе планируется создать новую зону с культурно-досуговым центром, широкой спортивной базой, амфитеатром для общественных мероприятий и ярмарочную галерею», – пояснил Пестов.

Вторая очередь проекта предусматривает создание четырех дополнительных входов в парк и реконструкцию двух существующих. Возле Воскресенской церкви обустроят Парк памяти и спуски к набережной реки Пахры. Кроме того, реконструируют Зеленый театр. Последним этапом станет обновление площади у главного входа в парк со стороны улицы Рабочей и обустройство танцевальной веранды.

Кроме того, ведется процесс регистрации маломерного судна для запуска маршрута речного трамвая.