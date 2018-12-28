РИАМО – 28 дек. Четырехэтажный дом на 85 квартир планируют построить в поселке Дубровицы городского округа Подольск в 2019 году, чтобы расселить почти 150 человек из аварийного жилья, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Николай Пестов.

«Обеспеченность жильем в Подольске оценивается на уровне 29,78 квадратных метров на человека. Для сравнения, в Москве – 19,7 квадратных метров. И реновация, подобная московской, нам не требуется. Вместе с тем, у нас существует адресная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого фонда», – сказал Пестов.

В настоящее время в округе необходимо расселить 263 квартиры в 24 аварийных многоквартирных домах общей площадью 10,687 тысяч квадратных метров. В них проживают 695 человек.

По словам главы городского округа, 149 человек из 10 аварийных домов собираются переселить в новый четырехэтажный дом жилой площадью 4,352 тысячи квадратных метров, который планируют построить в Дубровицах в 2019 году.

Кроме того, власти муниципалитета рассматривают возможность включить в адресную программу до 2020 года два аварийных жилых дома по адресам: улица Курчатова, дом №15 и улица Быковская, дом №16/2. Сорок шесть квартир, в которых проживают 106 человек, предполагают расселить в еще один четырехэтажный дом жилой площадью 2,384 тысячи квадратных метров, который также планируют построить в Дубровицах.

Жильцы остальных аварийных домов смогут получить новые квартиры после завершения строительства объектов жилого и социально-бытового назначения в Кузнечиках-2.