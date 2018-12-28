РИАМО – 28 дек. Участок Старосимферопольского шоссе в районе Подольска планируют реконструировать в два этапа, новая дорога улучшит транспортное обслуживание около 46 тысяч местных жителей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Николай Пестов.

Реконструкция 7 километров автомобильной дороги «Подход к городу Подольску», являющейся частью Старосимферопольского шоссе, а в черте города – проспекта Юных Ленинцев, находится на стадии проектирования.

«Первого ноября 2018 года Главархитектурой Московской области принято решение о подготовке изменений в Проект планировки территории для реконструкции указанной дороги. Для безопасного движения пешеходов в границах рассматриваемой территории планируется организация системы тротуаров с возможностью дорожной разметки для велосипедных дорожек. На всем протяжении предусмотрена разделительная полоса с ограждениями барьерного типа, а по крайней полосе будет двигаться общественный транспорт», – сказал Пестов.

По его словам, дорога решит проблемы пробок в микрорайонах Ново-Сырово, Силикатная-2, Восточный и Красная горка. Изменения в движении улучшат транспортное обслуживание порядка 46 тысяч жителей Подольска.

Согласно проекту, реконструкция пройдет в два этапа. Первый этап включает строительство путепровода через пути Предприятия промышленного железнодорожного транспорта, пяти пешеходных переходов, а также обновление двух путепроводов через пути Курского направления МЖД.

Второй этап предусматривает устройство эстакады и двух пешеходных переходов в разных уровнях. На всем протяжении шестиполосного движения будет отсутствовать светофорное регулирование, транспортные развязки также возведут в разных уровнях.