РИАМО – 28 дек. Закон о повышении штрафа за неоплату парковки на улицах Москвы с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей начнет фактически действовать с 9 января 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Принятый Мосгордумой 26 декабря закон, вносящий изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В четверг, 27 декабря, подписанный мэром закон официально опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. Он вступит в силу через десять дней после его официального опубликования, то есть с 8 января. Но так как с 31 декабря по 8 января парковка в Москве бесплатна для всех, включая стоянку на улицах, где по воскресеньям берется плата, то фактически повышенный штраф начнет применяться с 9 января», – говорится в сообщении.

Размер штрафа, который прежде был равен 2,5 тысячам рублей, решили повысить вдвое, чтобы он стал соразмерен плате за парковку.

С 15 декабря на ряде центральных улиц столицы максимальный тариф на парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.