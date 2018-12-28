РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева новую поликлинику для взрослых и детей открыли в микрорайоне Кузнечики Подольска в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В открытии комплексной поликлиники принял участие министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Он поздравил присутствующих с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию нового лечебного учреждения, которое повысит доступность медицинской помощи почти 50 тысячам жителей Подольска.

«Здесь есть все необходимое оборудование для оказания амбулаторно-поликлинической помощи 50 тысячам прикрепленного населения. Самым востребованным может стать рентген-оборудование, УЗИ-диагностика, стоматология», – сказал Матвеев.

Новую поликлинику построили на бульваре 65-летия Победы, дом №10. Она предназначена для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи жителям Подольска. Лечебное заведение готово принять за смену 600 взрослых и 250 детей.

Здание поликлиники включает в себя два блока: пятиэтажный – для размещения взрослой поликлиники и трехэтажный – для приема детского населения. Общая площадь данного объекта составляет свыше 12,2 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили парковочное пространство, рассчитанное на 119 автомобилей.

В поликлинике Кузнечиков для посетителей с детьми создали игровые комнаты и зоны ожидания. В будущем планируют наладить логистические процессы посещения так, чтобы профосмотр у детей занимал не более двух часов. В медучреждении уже работает около 100 врачей. При увеличении потока пациентов планируют набрать в штат около 200 специалистов. Со временем к поликлинике смогут прикрепиться до 80 тысяч человек.

Построили медучреждение в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств регионального бюджета. Заказчиком выступило министерство строительного комплекса Московской области, генеральным подрядчиком – ООО «Триумф».

По словам Матвеева, по госпрограмме в ближайшие годы в регионе планируют построить еще 17 знаковых объектов. Самый крупный из них – новый корпус онкодиспансера в Балашихе, корпус Балашихинской ЦРБ более чем на одну тысячу коек, а также детская многопрофильная больница в Красногорске.

Он добавил, что благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2018 году в Московской области в эксплуатацию ввели восемь крупных объектов, 65 фельдшерско-акушерских пунктов. В канун Нового года в Балашихе в микрорайоне Гагарина открыли большой поликлинический корпус, клинико-диагностический центр и микрорайон Кузнечики в Подольске.

Микрорайон Кузнечики находится в южной части города. За последний год в микрорайоне ввели в эксплуатацию комплексную поликлинику, открыли более 10 новых детских и спортивных площадок, автомобильные парковки, школы и детские сады.