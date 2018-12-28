РИАМО – 28 дек. Строительство участка автодороги по улице 43-й Армии в Подольске планируют закончить в 2020 году, дорога поможет улучшить транспортную доступность трех районов горокруга, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Николай Пестов.

«В 2019 году начнется строительство нового участка по улице 43-й Армии – от Ленинградской до Южного обхода Подольска. Он обеспечит дополнительный выезд из микрорайонов Кузнечики, Подольские просторы и Юбилейный на улицу Кирова, что снизит транспортную нагрузку на Октябрьский проспект. Завершить работы планируется в 2020 году», – сказал Пестов.

Кроме того, в следующем году планируют построить надземный пешеходный переход на 45-м километре Старосимферопольского шоссе – о нем неоднократно просили жители микрорайона Бородино и поселка Сосновый бор.

Также предусмотрена реконструкция 7 километров автомобильной дороги «Подход к городу Подольску», являющейся частью Старосимферопольского шоссе, а в черте города – проспекта Юных Ленинцев.

В 2018 году в Подольске отремонтировали более 50 километров муниципальных дорог общей площадью свыше 253 тысяч квадратных метров.