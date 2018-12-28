РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом и прошедшим днем рождения труженицу тыла Клавдию Бахлину, которая проживает в Красногорске.

«Хочу поздравить в вашем лице всех ветеранов, кто всю жизнь свою отдал нашей стране, проработал. Вы труженица тыла, ветеран войны, работали с 12 лет. <…> С наступающим Новым годом, дай бог здоровья», - сказал Воробьев, обращаясь к Бахлиной.

Клавдия Ивановна Бахлина родилась 16 декабря 1928 года в Подмосковье. С 12 лет она трудилась в колхозе. После свадьбы с Павлом Михайловичем Бахлиным в 1954 году переехала в Москву, где у пары родился сын Игорь.

В 1968 году семья получила квартиру в Красногорске. Клавдия Ивановна устроилась на железнодорожную станцию «Павшино» билетным кассиром и проработала там более 10 лет.

С 1981 по 1984 год Бахлина работала старшим бухгалтером в НИИ. В настоящее время не работает. У Клавдии Ивановны две внучки и трое правнуков.