РИАМО – 28 дек. Почти 7 миллионов рублей израсходовали власти Подольска на проекты освещения улиц города в нынешнем году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«В 2018 году почти 7 миллионов рублей потрачено на разработку проектов новых линий уличного освещения. На 103,7 миллиона рублей, включая почти 63 миллиона из бюджета Московской области, заключены муниципальные контракты на устройство 205 новых линий уличного освещения. Работы по контрактам завершаются», – сказал Пестов.

По его словам, в нынешнем году по плану программы «Светлый город» установили торшеры на 138 объектах из 205 предусмотренных.

«Работы по установке дополнительного освещения уже завершены в сквере у Дворца творчества молодежи, в сквере по улице Плещеевской, на 27 улицах и во дворах поселков и деревень в границах территориального отдела Стрелковский, на 12 улицах и во дворах поселков и деревень в границах территориального отдела Лаговское, на 40 улицах и во дворах микрорайона Климовск, на 13 улицах и во дворах поселков и деревень, набережной в границах территориального отдела Дубровицы, на 10 улицах и во дворах микрорайона Львовский. Всего дополнительно осветят 103 двора», – подытожил Пестов.

Он также отметил, что сверх плана в нормативное состояние привели освещение в 50 дворах, в том числе в микрорайоне Кузнечики.