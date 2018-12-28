РИАМО – 28 дек. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут сыграть в футбольном матче с командой охранников столичного СИЗО №2 «Бутырка» в первых рабочих днях января, пишет газета «Московский комсомолец».

«Футбольному матчу <…> быть! Арестованный футболист Павел Мамаев письменно обратился к руководству СИЗО с просьбой организовать такую игру между арестантами и сотрудниками изолятора, с пометкой: «Ответственность по соблюдению мер безопасности беру на себя». <…> ФСИН заявление Мамаева уже одобрила, назвав примерную дату матча: первые рабочие дни января», – говорится в сообщении.

В СИЗО уже начали готовить поле для игры, а у футболистов будет форма. Младший брат Александра Кокорина, Кирилл, тоже был вдохновлен идеей. А вот сам футболист еще не успел ответить ни да, ни нет.

«Поверьте, мы сделаем все, чтобы этот матч вошел в историю. Таких известных футболистов в местах лишения свободы в современной России еще не было. Для того, чтобы игра состоялась, достаточно желания одного из них», – отметил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала постановление суда, однако Мосгорсуд жалобы адвокатов не удовлетворил.