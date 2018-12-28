РИАМО - 28 дек. С начала декабря в столице выпало 52 миллиметра осадков, что составляет ровно месячную норму, высота сугробов в городе заметно выше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

По данным главной метеостанции Москвы, ВДНХ, на утро пятницы, 28 декабря, в столице с начала месяца выпало 52 миллиметра осадков, что в точности соответствует месячной норме декабря.

«Большая часть небесной влаги выпадала в виде снега и сформировала в городе снежный покров, высота которого составляет 28 сантиметров. Такие значения высоты сугробов заметно превышают норму. Последний раз в декабре столько снега в Москве было в 2011 году», – говорится в сообщении.

При этом белоснежное покрывало будет радовать москвичей и гостей столицы все новогодние каникулы, а 2-3 января снега еще прибавится.

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов. Атмосферное давление еще немного подрастет и к середине дня достигнет отметки 746 миллиметров ртутного столба.