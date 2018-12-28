РИАМО - 28 дек. В Москве на платформе «Верхние Котлы» в пятницу запустили промежуточную остановку для аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово», передает корреспондент РИАМО.

«Платформа «Верхние Котлы» в качестве промежуточного остановочного пункта на Домодедовском направлении выбрана по тому же принципу, что и «Окружная» – наличие транспортно-пересадочного узла и возможности сделать быструю пересадку на несколько других видов транспорта. При этом введение остановки не повлияет на время в пути до аэропорта, что очень важно», – отметил представитель пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

По его словам, как и в случае с «Окружной», оптимизируется время в пути от вокзала до аэропорта и обратно за счет уменьшения времени прохождения некоторых отрезков. Для жителей прилегающих районов дорога до аэропорта теперь будет занимать всего 35 минут.

Он добавил, что с момента ввода промежуточной станции на платформе «Окружная», прирост пассажиропотока на Шереметьевском направлении составил порядка 10%. Данное нововведение позволило сделать аэроэкспрессы еще более комфортным трансфером, так как теперь пассажиры могут выбирать наиболее удобное место посадки и высадки.

Поезда будут прибывать на станцию «Верхние Котлы» через семь минут после отправления с Павелецкого вокзала и через 35 минут после отправления из «Домодедова». С платформы можно сделать пересадку на одноименную станцию МЦК, а также на автобусы, троллейбусы и трамваи.

В сентябре «Аэроэкспресс» запустил первую промежуточную остановку на Шереметьевском направлении на платформе «Окружная», где можно сесть в поезд, следующий в сторону аэропорта.