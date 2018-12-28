РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 дек. Воспитанники детского дома «Непоседы» вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым посетили открытый каток с искусственным льдом в парке «Пехорка» 27 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал у воспитанников детского дома «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, поздравил с наступающим Новым годом и подарил им коньки.

«Мы сегодня (27 декабря – ред.) на катке в парке «Пехорка» вместе с ребятами из «Непосед». Пробуем ваши (губернатора – ред.) подарки. Лед классный. Ребятам нравится. Наточили коньки и сегодня уже на катке», – сказал Юров.

Вместе с воспитанниками детдома он зажег бенгальские огни.

Во время трансляции эфира на телеканале «360» Воробьев поздравил всех с наступающими праздниками. Ребята поблагодарили его за подарки.

«До встречи, удачи вам, побед вам ярких. Успехов, ребята. С Наступающим!», – сказал Воробьев.

Первый в Подмосковье каток с искусственным льдом под открытым небом открыли в парке «Пехорка» в Балашихе в декабре. Его площадь более 700 квадратных метров. Каток будет работать до конца зимы. В новогодние и рождественские каникулы там проведут массовые мероприятия для жителей в рамках программы «Зима в Подмосковье».