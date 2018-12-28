РИАМО – 28 дек. Число зарегистрированных преступлений на территории Мосоквской области за пять лет сократилось более чем на 20%, стало меньше убийств, изнасилований, разбоев и грабежей, сообщает ТАСС.

«Криминогенная обстановка в Московской области характеризуется стабильным снижением уровня преступности. За пять лет количество зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 20%. Если в 2012 году общее число совершенных за год убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом суммарно превышало тысячу, то к настоящему времени оно сократилось почти наполовину», — сказал прокурор региона Алексей Захаров.

Он уточнил, что в Московской области на 20,7% стало меньше изнасилований (96), на 14,6% — разбоев (415), на 9,5% — грабежей (2,2 тысячи), на 8,9 % — краж (28,7 тысячи).

По его словам, в то же время на 10,4% выросло число мошенничеств, до 6,2 тысячи. Этот показатель обуславливается стремительным развитием телекоммуникационных платежных сервисов и систем дистанционного банковского обслуживания.

«За 11 месяцев текущего года на территории Подмосковья поставлено на учет без малого 74 тысячи преступлений, что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На 12,4% сократилось количество убийств (338), на 5,4% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (924), в том числе на 19,6% — со смертельным исходом (217)», — добавил Захаров.

Он уточнил, что с 2013 года, когда в прокуратуре региона образовали подразделение правовой статистики, работа по обеспечению достоверности статистических данных о состоянии преступности в Подмосковье существенно активизирована. Ежегодно прокуроры выявляют около 60-70 тысяч нарушений в сфере правовой статистики.

«Принимаемые прокуратурой меры оказывают существенное влияние на формирование объективной картины преступности в регионе. Почти втрое выросли показатели по преступлениям, совершенным в общественных местах, в состоянии наркотического и токсического опьянения, в 2,5 раза — в состоянии алкогольного опьянения. И это не рост самой преступности, а результат того, что статистика стала более достоверной», — пояснил Захаров.