РИАМО - 28 дек. Вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора региона Михаил Кузнецов прокомментировал информацию о нарушениях на выборах в Балашихе 9 сентября.

Он подчеркнул, что власти внимательно изучили публикации СМИ на тему нарушений, в настоящее время изложенные факты проверяются правоохранительными органами.

«Приняты кадровые решения: чиновники, ответственные за организацию выборов на данных участках, уволены из администрации Балашихи. Знаю, что областная избирательная комиссия также сделала организационные выводы по составу территориальной и участковых избирательных комиссий», – сказал Кузнецов.

Он добавил, что в Подмосковье и впредь будут жестко реагировать на любые попытки дискредитировать чистоту избирательного процесса.

Ранее в СМИ появилась информация о фальсификациях во время сентябрьских выборов в Балашихе.