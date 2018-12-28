РИАМО - 28 дек. В Москве в возрасте 71-го года скончался нападающий сборной СССР по хоккею и столичного «Спартака» Евгений Зимин, сообщается на сайте ХК «Спартак».

«Сегодня остановилось сердце одного из лучших хоккеистов в истории «Спартака» и сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, автора первой шайбы в знаменитой «Суперсерии-72» Евгения Зимина. Ему шел 72-й год», – говорится в сообщении.

Зимин выступал в основном составе «Локомотива» с 16 лет. Позже хоккеиста заметил главный тренер «Спартака» Всеволод Бобров, который пригласил игрока в свою команду. Зимин выступал за красно-белых с 1965 по 1974 год и стал дважды чемпионом СССР. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 году.

«Он навсегда остался в народной памяти благодаря голу в ворота ЦСКА в решающем матче чемпионата страны 1969 года, а также шайбе, ставшей для сборной СССР первой в знаменитой Суперсерии с канадскими профессионалами», – заключается в материале.