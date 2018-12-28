РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 дек. Полицейские подмосковного Королева опровергли слухи о том, что в городе орудует маньяк, сообщения в соцсетях являются фейками, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что маньяк ходит по улицам Королева с ножом и насилует девушек.
«Пострадавшие не обращались с заявлением об изнасиловании и ножевых ранениях в полицию. Маньяков в городе нет», – сказала Еруновская.
Полицейские также призвали жителей в новогодние праздники быть осторожными и внимательными. Аккуратнее обращаться с деньгами и помнить об элементарных правилах безопасности.
Сообщить о преступлении вы можете по телефонам: дежурная часть УМВД – 8 (495) 511-59-00, дежурная часть Болшевского отдела полиции – 8(495)519-98-55, дежурная часть Костинского отдела полиции – 8 (495) 519-35-02, дежурная часть Центрального отдела полиции – 8 (495) 511-83-05.
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