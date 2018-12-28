РИАМО – 28 дек. Создание в городском округе Подольск максимально комфортных условий для предпринимателей способствовало повышению уровня инвестиционной активности и увеличило доходную часть бюджета горокруга, в 2018 году инвесторы вложили более 30 миллиардов рублей в экономику, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Николай Пестов.

«Сегодня Большой Подольск – второй по численности населения муниципалитет в области, один из крупнейших промышленных и научных центров Подмосковья. Он занимает второе место по объемам промышленного производства и пятое по объемам инвестиций. На его территории действуют более 1,2 тысячи производственных предприятий, из них 58 крупных и средних в сфере обрабатывающих производств», – сказал Пестов.

Один из крупных инвестиционных проектов – развитие индустриального парка «Коледино». К 2025 году на территории в 250 гектаров планируют создать более 6,7 тысяч рабочих мест. Ожидается, что объем вложений достигнет 29,3 миллиардов рублей. В настоящее время строительство идет на объектах 10 резидентов. Уже в 2020 году там планируют создать более 4 тысяч рабочих мест. Всего на территорию индустриального парка «Коледино» привлекли 53 резидента.

На 57 гектарах технопарка «Сынково» планируют создать 1,5 тысячи рабочих мест, объем инвестиций ожидается на уровне 5,4 миллиардов рублей. Сейчас здесь работают более 2,1 тысячи человек почти в 30 компаниях-резидентах. Проект планируют завершить в 2020 году.

В районе деревни Северово планируют построить завод по производству шпротной и деликатесной рыбной продукции. Инвестору предоставили в аренду земельные участки общей площадью 65 тысяч квадратных метров. В объект собираются инвестировать 350 миллионов рублей. Сдать в эксплуатацию завод планируют в 2023 году. На предприятии создадут 200 рабочих мест.

Глава городского округа упомянул и другие «точки роста» экономики, среди них расширение производства машиностроительного завода «ЗиО-Подольск», создание на территории округа филиала булочно-кондитерского комбината «Коломенский», строительство многофункционального культурно-досугового комплекса «Новый век».

«Нам необходимо и дальше активизировать работу по привлечению резидентов на территории индустриальных и логистических парков, что не только даст новые рабочие места, но и, естественно, увеличит доходную часть муниципального бюджета», – добавил Пестов.

За пять лет в Подольске создали 18 тысяч новых рабочих мест, по этому показателю горокруг входит в тройку лидеров Московской области.