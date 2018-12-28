РИАМО - 28 дек. До 5,5 тысяч единиц увеличится парк велопроката в столице в следующем году, он станет почти на треть больше, чем в 2018 году, пишет в пятницу газета «Известия».

«Парк московского велопроката в следующем сезоне пополнится как минимум 1170 велосипедами. Ранее город ежегодно добавлял по 50 станций и 500 байков, но со следующего сезона темпы расширения ускорятся», - отмечает издание.

По данным газеты, компания-оператор «Ситибайк» (принадлежит ВТБ) закупила в ноябре-декабре у российского подразделения французской Smoove тысячу велосипедов на 1,76 миллиона евро и 170 электровелосипедов — на 573 тысячи евро. Количество станций планируется увеличить на 100 единиц — до 530. Каждая станция обслуживает около 10-12 велосипедов, поэтому и был закуплен такой объем, пояснили в «Ситибайке».

В этот сезон в городе можно было взять в аренду более 4 тысяч обычных и 260 электровелосипедов. Таким образом, в 2019 году парк электробайков будет увеличен в 1,5 раза. Дополнительные порты для них планируется поставить на уже существующих базах вблизи некоторых станций метро в районе Садового кольца. Модель велосипеда не изменится. Других крупных закупок, по словам представителя«Ситибайка», не планируется.

Пока неизвестно, будут ли меняться тарифы. Информация об этом появится в начале сезона, уточнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Велопрокат довольно популярен среди граждан, но его охват пока небольшой. Так что увеличение количества станций и самих велосипедов — однозначно плюс, считает урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. При этом он отметил, что у планов по расширению проката в Москве есть серьезная проблема: город слабо приспособлен для развития велосипедного транспорта.

«Последние 40 лет город делали удобным для езды на автомобиле, поэтому пешеход или велосипедист испытывает множество проблем при передвижении: разрыв городской ткани развязками и подземными переходами, опасные улицы, заборы и так далее. Отсутствие безбарьерной среды и связанных веломаршрутов внутри районов и между центром и окраинами сильно тормозит развитие велосипеда как транспорта в Москве», — указал эксперт.

Протяженность велодорожек в Москве составляет 773 километра. В 2018 году после обустройства парков она увеличилась на 50 километров. Возможность обустройства веломаршрутов закладывается при реконструкции и благоустройстве улиц.