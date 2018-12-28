РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 дек. Благоустройство площади на набережной реки Москвы в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске завершат к Новому году, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ход благоустройства «тихой зоны» на набережной в микрорайоне Павшинская пойма проинспектировал зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов. В рабочей поездке приняли участие министр благоустройства региона Михаил Хайкин, первый замглавы администрации Красногорска по ЖКХ Валерий Абраменков, представители администрации муниципалитета и компании-подрядчика.

«Набережная реки Москвы в данном месте будет благоустроена комплексно. Здесь планируются три территории: «тихая» и «активная» зоны, а также благоустройство территории возле храма. В «тихой» зоне завершается первый этап благоустройства. Уже 29 декабря здесь проведут первое праздничное мероприятие. К Новому году работы должны быть завершены, все должно быть украшено», – сказал Хайкин.

Он отметил, что темп работы должны увеличить. Для этого на объект привлекут дополнительные рабочие силы.

«Здесь выполнена полная реконструкция площади, сделано мощение. Предусмотрены перголы (навесы – ред.), дополнительные скамейки. Сегодня привезли и монтируют качели. На площади установили замечательную елку, будет еще иллюминация», – добавил Хайкин.

Главный эксперт администрации горокруга Владимир Леонов пояснил, что «тихая» зона предназначена для прогулок и отдыха жителей.

«По сути, это центральная площадь Павшинской поймы – самое видное место микрорайона. Она занимает 1,2 гектара. Благоустройство начали весной 2018 года», – отметил Леонов.

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