РИАМО - 28 дек. Работы по реставрации части фасада дома с атлантами на улице Солянка в Москве завершили, отреставрированная часть защищена стеклом, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Завершая 2018 год, с удовольствием демонстрируем первый, очень небольшой, но очень знаковый для нас результат реставрационных работ на доходном доме купцов Расторгуевых, расположенном по адресу: улица Солянка, дом 7», - сказал Емельянов.

Он отметил, что в 2004 году департамент признал дом выявленным объектом культурного наследия. В течение нескольких лет проходили суды с участием предыдущего собственника здания, который оспаривал признание дома объектом культурного наследия.

«Долгое время добивались от предыдущего собственника проведения первого этапа реставрационных работ. Сотрудники департамента принимали участие в субботниках, чтобы запретить доступ вандалам на этот объект. И вот наконец в 2018 году завершены противоаварийные работы на этом объекте и начались полномасштабные реставрационные работы», - добавил Емельянов.

По его словам, в 2019 году пройдет основной объем реставрационных работ в здании.

В настоящее время отреставрированная часть фасада здания защищена стеклом.

Доходный дом был построен для знаменитого чаеторговца Расторгуева в 1882 году. Первый этаж предназначался для чайного магазина, а два верхних этажа - для очень дорогих квартир. В подвале находились сараи для принадлежностей, винные погреба и котельная водяного отопления.

Здание представляет историко-культурную ценность как образец экспериментального для своего времени доходного элитного малоквартирного дома, у которого было самое современное техническое оснащение. Сложившийся в 1882 году доходный комплекс существенным перестройкам не подвергался.

В 1909 году дом был продан миллионеру-сахарозаводчику П.И. Харитоненко. После революции владение национализировали. В строении 1 разместился Научно-исследовательский институт рентгенологии и радиологии, под технические лаборатории которого был приспособлен первый этаж. Бывшие доходные квартиры переоборудовали под коммунальные. В этом доме жили первый директор института, знаменитый ученый физик-рентгенолог Петр Лазарев и химик Сергей Наметкин, известный трудами по химии нефти.