РИАМО - 28 дек. Неизвестный похитил смартфон iPhone XS золотого цвета у девушки, которая садилась в троллейбус в центре Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В полицию обратилась 20-летняя девушка с заявлением о краже на остановке общественного транспорта на Комсомольской площади, 2.

«При посадке в троллейбус, проверив карманы шубы, потерпевшая обнаружила отсутствие сотового телефона iPhone ХS золотого цвета стоимостью 81,4 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи проводится проверка, добавил он.